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"Крим - це Україна". Британія засудила російський перепис населення

Автор: Дмитро Левицький

Британія відреагувала на те, що Росія вирішила проводити перепис населення в окупованому Криму. У британському посольстві нагадали Москві, що Крим - це територія України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Британії в Україні.

"Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, Україна вимагає від світової спільноти не визнавати результати російського перепису в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що російський перепис в Криму засудили в США.

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КримРосійська ФедераціяВеликобританіяПерепис населення