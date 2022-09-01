Крым должен стать национально-территориальной автономией, - Умеров

Об этом этом в интервью РБК-Украина рассказал нардеп, глава ВСК по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.

"У нас есть одно государство – это Украина, и коренные народы обязаны быть защищены украинским государством, так как иного государства у них нет. Есть факт нашего формирования и существования на этих землях. Нам нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа и изменить раздел 10 Конституции, трансформировать Крым из просто автономной республики в национально-территориальную автономию", - сказал он.

По словам Умерова, акцент на том, что Крым станет национально-территориальной автономией, сформированной, поскольку там исторически живет коренной народ - крымские татары.