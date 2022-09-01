Крым должен стать национально-территориальной автономией, - Умеров

После деоккупации Крым необходимо трансформировать Крым из автономной республики в национально-территориальную автономию.
Об этом этом в интервью РБК-Украина рассказал нардеп, глава ВСК по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.
"У нас есть одно государство – это Украина, и коренные народы обязаны быть защищены украинским государством, так как иного государства у них нет. Есть факт нашего формирования и существования на этих землях. Нам нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа и изменить раздел 10 Конституции, трансформировать Крым из просто автономной республики в национально-территориальную автономию", - сказал он.
По словам Умерова, акцент на том, что Крым станет национально-территориальной автономией, сформированной, поскольку там исторически живет коренной народ - крымские татары.
Напомним, Умеров в интервью заявил, что Украина не ведет никаких мирных переговоров с Россией. Однако стороны могут обсуждать ситуативные треки по гуманитарным вопросам.
По его словам, цель Украины - победить оккупанта на поле боя и выход до границ 1991 года.