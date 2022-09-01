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Крим має стати національно-територіальною автономією, - Умеров

Фото: народний депутат Рустем Умеров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Після деокупації Крим необхідно трансформувати Крим з автономної республіки в національно-територіальну автономію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп, голова ТСК з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умеров.

"У нас є одна держава – це Україна, і корінні народи зобов'язані бути захищені українською державою, так як іншої держави у них немає. Є факт нашого формування і існування на цих землях. Нам потрібно прийняти закон про статус кримськотатарського народу і змінити розділ 10 Конституції, трансформувати Крим з просто автономної республіки в національно-територіальну автономію", - сказав він.

За словами Умерова, акцент на тому, що Крим стане національно-територіальною автономією, сформованою, оскільки там історично живе корінний народ - кримські татари.

Нагадаємо, Умеров в інтерв'ю заявив, що Україна не веде ніяких мирних переговорів з Росією. Однак сторони можуть обговорювати ситуативні треки з гуманітарних питань.

За його словами, мета України - перемогти окупанта на полі бою і вихів до кордонів 1991 року.

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Крим