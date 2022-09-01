Крим має стати національно-територіальною автономією, - Умеров

Після деокупації Крим необхідно трансформувати Крим з автономної республіки в національно-територіальну автономію.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп, голова ТСК з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умеров.
"У нас є одна держава – це Україна, і корінні народи зобов'язані бути захищені українською державою, так як іншої держави у них немає. Є факт нашого формування і існування на цих землях. Нам потрібно прийняти закон про статус кримськотатарського народу і змінити розділ 10 Конституції, трансформувати Крим з просто автономної республіки в національно-територіальну автономію", - сказав він.
За словами Умерова, акцент на тому, що Крим стане національно-територіальною автономією, сформованою, оскільки там історично живе корінний народ - кримські татари.
Нагадаємо, Умеров в інтерв'ю заявив, що Україна не веде ніяких мирних переговорів з Росією. Однак сторони можуть обговорювати ситуативні треки з гуманітарних питань.
За його словами, мета України - перемогти окупанта на полі бою і вихів до кордонів 1991 року.