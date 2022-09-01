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Умеров рассказал, о чем Украина может вести переговоры с РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 10:06
Умеров рассказал, о чем Украина может вести переговоры с РФ Фото: народный депутат Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Украина не ведет никаких мирных переговоров с Россией. Однако стороны могут обсуждать ситуативные треки по гуманитарным вопросам.

Об этом этом в интервью РБК-Украина рассказал нардеп, глава ВСК по контролю над использованием западных вооружений Рустем Умеров.

"Никаких мирных переговоров сейчас нет. Любая война заканчивается. Надеюсь, что ее завершение мы будем подписывать в стране-агрессоре, и будем обсуждать вопросы демилитаризации, денацификации и репараций", - сказал он.

Умеров отметил, что цель Украины - победить оккупанта на поле боя.

При этом он добавил, что стороны могут вести переговоры по гуманитарным вопросам, например по обмену военнопленными или экспорту агропродукции из украинских портов.

"Я хочу, чтобы все были уверены в том, что государственная политика нашей страны предполагает, что нужно оттеснить врага до границ 1991 года. Для этого нам нужна поддержка западных стран и больше вооружения. Большинство наших политиков будут биться за это до победного конца", - сказал нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Украина не может вести переговоры с Российской Федерацией, поскольку она ставит ультиматумы и требует признать аннексию украинских территорий.

Также по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговорный процесс с Россией невыгоден как для Украины, так и для Европы, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через определенное время.

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