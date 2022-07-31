Крим, Чорне море та загрози війни в океані: як Путін змінив морську доктрину РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію їх підписання, що відбулася у будівлі Державного музею історії Санкт-Петербурга у Петропавлівській фортеці.

Які погрози зафіксовані у доктрині:

"глобальний вплив США" та "домінування у Світовому океані", у тому числі "прагнення США та їх союзників до обмеження доступу Російської Федерації до ресурсів Світового океану та життєво важливих морських транспортних комунікацій";

територіальні "претензії" до РФ низки держав, що стосуються деяких її приморських та острівних територій, у тому числі розширення НАТО;

Також у доктрині названо важливі зони, що впливають на економіку Росії, національну та стратегічну безпеку.

Як зазначається в ній, "до таких районів (зон) відносяться: акваторії океанів і морів, прилеглі до узбережжя Російської Федерації, включаючи Азовське та Чорне моря; східна частина Середземного моря; Чорноморські, Балтійські та Курильські протоки; райони проходження світових морських транспортних комунікацій, у тому числі пролягають уздовж азіатського та африканського узбережжя".

У тому числі зазначається, що "одним із пріоритетів морської діяльності є забезпечення екологічної безпеки морського середовища, збереження та відновлення морських екосистем", а "пріоритетними напрямками розвитку суднобудівного комплексу Російської Федерації є: забезпечення можливостей суднобудівного комплексу Російської Федерації з будівництва великотоннажних суден, у тому числі сучасних авіанесущих кораблів для Військово-морського флоту".

Також серед основних ризиків називається запровадження рядом країн обмежень для російських суднобудівних підприємств оборонно-промислового комплексу та нафтогазових компаній.