Крути педалі з упевненістю: основні поради з безпеки для велосипедистів

Штрафи для водіїв

Штрафи накладаються для того, щоб водії сумлінно дотримувалися правил дорожнього руху, не наражали на небезпеку себе та інших і не спричиняли аварій. Однак іноді штрафи накладаються несправедливо.

Раніше РБК-Україна розповідало, як дізнатися, чи можна оскаржити штраф за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, дізнатися про штрафи можна за номером автомобіля.

До того ж дізнайтеся, який штраф може отримати водій за непристебнутий ремінь.

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