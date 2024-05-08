Безпека понад усе. Який штраф може отримати водій за непристебнутий ремінь

Кожен водій знає, що за непристебнутий ремінь безпеки загрожує штраф. Проте мало хто памʼятає, що пасажири також мають бути пристебнуті під час руху автомобіля.

Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та Правила дорожнього руху України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Що говорить ПДР

Згідно з правилами дорожнього руху, всі пасажири транспортного засобу, які знаходяться в місцях, обладнаних ременями безпеки, зобов'язані ними користуватися (пункт 5.1.б ПДР).

Це правило стосується і водія, який також має бути пристебнутий ременем безпеки під час руху (пункт 2.3.в ПДР).

При цьому у ПДР зазначається, що перевезення пасажирів, які не пристебнулися ременями безпеки, заборонено правилами дорожнього руху.

Таким чином, водій несе відповідальність не лише за свою безпеку, але й за безпеку пасажирів, яких він перевозить. Це означає, що водій зобов'язаний не лише сам користуватися ременями безпеки, але й контролювати, чи пристебнулися ними всі пасажири.

Який штраф загрожує за непристебнутий ремінь безпеки

Нехтування ременями безпеки може мати серйозні наслідки. Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачено штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 510 гривень (ч.5 ст.121 КУпАП).

Штраф може отримати як водій, який перевозив непристебнутого пасажира, так і сам пасажир, який їхав без ременя безпеки.

Чи загрожує увʼязнення за нехтування ременем безпеки

Якщо факт того, що водій перевозив пасажира, не пристебнутого ременем безпеки, під час дорожньо-транспортної пригоди буде виявлено поліцією, з відповідними наслідками, водій може бути засуджений за статтею 286 Кримінального кодексу.

Зокрема, водій, який порушив правила дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається:

Штрафом від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виправними роботами на строк до 2 років.

Арештом на строк до 6 місяців.

Обмеженням волі на строк до 3 років.

У всіх випадках водій буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

При цьому, якщо пасажир загинув або тяжке тілесне ушкодження через непристебнутий пасок безпеки, водій карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. При цьому водій також буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Однак якщо у ДТП загинули кілька осіб внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Водій також буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.