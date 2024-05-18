Крути педали с уверенностью: основные советы по безопасности для велосипедистов

Штрафы для водителей

Штрафы накладываются для того, чтобы водители добросовестно соблюдали правила дорожного движения, не подвергали опасности себя и других и не вызывали аварий. Однако иногда штрафы накладываются несправедливо.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как узнать, можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Кроме того, узнать штрафы можно по номеру автомобиля.

К тому же, узнайте, какой штраф может получить водитель за не пристегнутый ремень.

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