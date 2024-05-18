Крути педалі з упевненістю: основні поради з безпеки для велосипедистів

Велосипедисти - це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР. Тому, щоб поїздка була безпечною необхідно дотримуватися основних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції України в Telegram.

"За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність за частиною 2 статті 127 КУпАП. Наразі це штраф - 340 гривень", - нагадали у поліції.

Крім того, велосипедисти повинні використовувати світловідбиваючі матеріали, щоб виділитися на дорозі.

Штрафи для водіїв

Штрафи накладаються для того, щоб водії сумлінно дотримувалися правил дорожнього руху, не наражали на небезпеку себе та інших і не спричиняли аварій. Однак іноді штрафи накладаються несправедливо.

Раніше РБК-Україна розповідало, як дізнатися, чи можна оскаржити штраф за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, дізнатися про штрафи можна за номером автомобіля.

До того ж дізнайтеся, який штраф може отримати водій за непристебнутий ремінь.

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