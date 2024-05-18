Крути педалі з упевненістю: основні поради з безпеки для велосипедистів
Велосипедисти - це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР. Тому, щоб поїздка була безпечною необхідно дотримуватися основних правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції України в Telegram.
Кілька основних правил для велосипедистів:
- їдьте по велодоріжці. Якщо велодоріжка відсутня, їдьте по одному в крайній правій смузі проїжджої частини;
- на проїжджій частині можуть їздити лише особи, які досягли 14-річного віку;
- велосипед повинен бути обладнаний справними гальмами, звуковим сигналом світлофора та білими передніми, червоними задніми та помаранчевими боковими світловідбивачами;
- ліхтарі або фари повинні бути встановлені та освітлені для їзди в темний час доби або в умовах недостатньої видимості;
- необхідно носити захисне спорядження, включаючи шоломи, наколінники та налокітники.
Крім того, велосипедисти повинні використовувати світловідбиваючі матеріали, щоб виділитися на дорозі.
"За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність за частиною 2 статті 127 КУпАП. Наразі це штраф - 340 гривень", - нагадали у поліції.
Штрафи для водіїв
Штрафи накладаються для того, щоб водії сумлінно дотримувалися правил дорожнього руху, не наражали на небезпеку себе та інших і не спричиняли аварій. Однак іноді штрафи накладаються несправедливо.
Раніше РБК-Україна розповідало, як дізнатися, чи можна оскаржити штраф за порушення правил дорожнього руху.
Крім того, дізнатися про штрафи можна за номером автомобіля.
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