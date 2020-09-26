Крушение самолета и обновленный перечень стран "красной зоны": новости за 25 сентября

Коллаж РБК-Украина

В Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26, Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны", Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 25 сентября, - в материале РБК-Украина

Под Харьковом разбился военный самолет

В пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, есть погибшие и раненые. Во время авиакатастрофы на борту был 21 курсант и 7 офицеров.

По состоянию на сейчас найдены тела 22 погибших, еще 2 человека пострадали. Поиски четырех человек продолжаются. Среди погибших - курсанты 3 и 4 курсов Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга заявил, что пилот АН-26 накануне авиакатастрофы сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.

Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса. При возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

В "красную зону" попали: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны. В "зеленой зоне" оказалась Украина, а также Хорватия, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.

Данилов: украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции

Украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет полиции. При этом правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной в Украине соцсети. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не имеет права работать на территории Украины.

В Париже мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие

В Париже мужчина с ножом напал на людей у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo. В результате инцидента четыре человека получили ранения.

После нападения мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержала полиция. Также задержан второй подозреваемый.

Военные КНДР убили южнокорейца. Ким Чен Ын извинился перед Сеулом

Пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

По информации издания, северокорейский лидер направил письмо руководству Южной Кореи. В письме говорится о том, что Ким Чен Ын "очень сожалеет", что "разочаровал" южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и других корейцев.

Израиль ввел ограничения на авиаперелеты

В пятницу, 25 сентября, правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны. Такое решение было приняло в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион. Однако вылететь из страны смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

В октябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 6-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла). Это в пределах средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье - в первой декаде ноября", - говорится в сообщении.