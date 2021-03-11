Крушение сухогруза возле Румынии: за пострадавшей украинкой направили вертолет
Военно-морские силы Румынии направили вертолет за украинкой, которая пострадала в крушении сухогруза в Черном море. Поисковые работы еще продолжаются.
Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Она находится в критическом состоянии.
"Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил Николенко.
Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины уже подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.
Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.
В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту были 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.