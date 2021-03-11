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Катастрофа суховантажу біля Румунії: за постраждалою українкою направили вертоліт

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 14:18
Катастрофа суховантажу біля Румунії: за постраждалою українкою направили вертоліт Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: РБК-Україна

Військово-морські сили Румунії направили вертоліт за українкою, яка постраждала в катастрофі суховантажу в Чорному морі. Пошукові роботи ще тривають.

Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, ВМС Румунії направили вертоліт для транспортування постраждалої українки до лікарні Констанци. Вона знаходиться в критичному стані.

"Інші врятовані моряки знаходяться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їх стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердив загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували. Пошуки ще одного тривають.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією по телефону +40212303660.

У січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три особи.

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