Катастрофа суховантажу біля Румунії: за постраждалою українкою направили вертоліт
Військово-морські сили Румунії направили вертоліт за українкою, яка постраждала в катастрофі суховантажу в Чорному морі. Пошукові роботи ще тривають.
Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, ВМС Румунії направили вертоліт для транспортування постраждалої українки до лікарні Констанци. Вона знаходиться в критичному стані.
"Інші врятовані моряки знаходяться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їх стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердив загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували. Пошуки ще одного тривають.
Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією по телефону +40212303660.
У січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три особи.