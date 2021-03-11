Катастрофа суховантажу біля Румунії: за постраждалою українкою направили вертоліт

Військово-морські сили Румунії направили вертоліт за українкою, яка постраждала в катастрофі суховантажу в Чорному морі. Пошукові роботи ще тривають.

Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, ВМС Румунії направили вертоліт для транспортування постраждалої українки до лікарні Констанци. Вона знаходиться в критичному стані. "Інші врятовані моряки знаходяться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їх стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають", - зазначив Ніколенко.