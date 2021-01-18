Число жертв крушения сухогруза в Турции выросло до 3. Их еще не идентифицировали

Фото: сухогруз Arvin (marinetraffic.com)

В результате крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции погибли три человека. На данный момент жертв еще не идентифицировали.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что вчера у побережья провинции Айдын затонуло судно, на его борту находились 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. Владельцем затонувшего сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По предварительной информации, авария произошла из-за сильного шторма. По состоянию на 18 января спасены 6 членов экипажа (5 граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (идет процедура их идентификации).

Спасенные госпитализированы в больницу города Бартын. Состояние их здоровья удовлетворительное. Ожидается, что сегодня они будут выписаны из больницы. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Напомним, ранее стали известны имена спасенных украинцев с судна Arvin.

Согласно первоначальной информации, сообщалось о гибели четырех человек. Но эти данные не подтвердились.