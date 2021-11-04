ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Крушение самолета под Иркутском: стала известна причина

Новина українською →
Россия, Четверг 04 ноября 2021 02:13
Крушение самолета под Иркутском: стала известна причина Фото: известна причина крушения АН-12 в России(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Стала известна причина крушения грузового белорусского самолета Ан-12 под Иркутском, в результате которого погибло 7 человек. Предполагается, что причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.ru.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил изданию, что авиакатастрофу мог спровоцировать ледяной дождь.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал источник.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.

Известно, что разбившийся самолет белорусской авиакомпании "Гродно" єксплуатировался с 1968 года.

Как известно, в России потерпел крушение грузовой самолет АН-12. На его борту было 7 человек.

Напомним, что на борту самолета были украинцы. Они погибли, как и другие члены экипажа.

Также сообщалось, что появилось видео с места крушения самолета АН-12. Его опубликовало МЧС России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авария
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты