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В России разбился белорусский грузовой самолет. На борту были 7 человек

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Иркутск, Среда 03 ноября 2021 15:19
В России разбился белорусский грузовой самолет. На борту были 7 человек Фото: белорусский АН-12 разбился в России (russianplanes.net)
Автор: Юлия Бойко

В Российской Федерации разбился грузовой самолет, на борту которого были 7 человек. Катастрофа произошла в Иркутской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Сообщается, что катастрофа произошла при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Сначала самолет Ан-12 пропал с радаров, потом было обнаружено место крушения. Также известно, что после падения самолет загорелся, спасатели тушат пожар.

Грузовой самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", он следовал по маршруту Якутск-Иркутск. Наданный момент официальной информации о количестве погибших нет.

Фото: место авиакатастрофы (t.me/rt_russian)

Напомним, ранее в Татарстане разбился самолет с парашютистами, сообщалось о гибели 19 человек.

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Российская Федерация Авиакатастрофа
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