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Опубликовано видео с места катастрофы самолета в России

Новина українською →
Иркутск, Среда 03 ноября 2021 17:25
Опубликовано видео с места катастрофы самолета в России Фото: белорусский АН-12 разбился в России (russianplanes.net)
Автор: Сергей Новиков

В сети появилось видео с места катастрофы самолета в Российской Федерации. Предположительно, на борту были в том числе и граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В частности, МЧС обнародовало видео работ пожарно-спасательных подразделений на месте крушения самолета Ан-12.

Также российские СМИ пишут, что тела шести погибших и фрагменты тела седьмого нашли на месте катастрофы под Иркутском. Таким образом, погибли все семь членов экипажа.

При этом как заявил байкало-ангарский транспортный прокурор, на борту помимо членов экипажа могли находиться еще двое гражданских. Эта информация проверяется.

Министерство транспорта Беларуси уже заявило, что самолет разбился под Иркутском при заходе на второй круг в условиях ледяного дождя.

Напомним, ранее стало известно, что МИД Украины проверяет информацию о гибели украинцев в этой авиакатастрофе.

Грузовой самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", он следовал по маршруту Якутск - Иркутск.

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