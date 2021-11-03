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Авиакатастрофа в России: в экипаже Ан-12 могли быть граждане Украины

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Иркутск, Среда 03 ноября 2021 15:36
Авиакатастрофа в России: в экипаже Ан-12 могли быть граждане Украины Фото: белорусский АН-12 разбился в России (russianplanes.net)
Автор: Илона Свиридова

В экипаже грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в Российской Федерации, могли быть граждане нескольких стран. По данным авиакомпании "Гродно", в том числе и граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По данным авиакомпании, в экипаже были граждане Беларуси, России и Украины.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", - отметили в компании.

Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что погибли все семеро, но пока нашли тела только пяти погибших. Данный самолет эксплуатировался с 1968 года.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что на борту якобы были украинцы Олег Щучко (второй пило) и Александр Чуприненко.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Министерство иностранных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовой самолет Ан-12 разбился при заходе на посадку в Иркутске.

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Российская Федерация Авиакатастрофа
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