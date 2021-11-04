Аварія літака під Іркутськом: стала відома причина
Стала відома причина аварії вантажного білоруського літака Ан-12 під Іркутськом, в результаті якого загинуло 7 осіб. Передбачається, що причиною авіакатастрофи стали погані погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ru.
Джерело, знайоме з ходом розслідування, повідомило виданню, що авіакатастрофу міг спровокувати крижаний дощ.
"Первинні дані - в тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця - говорять на користь версії про обмерзання керма висоти при спробі заходу на друге коло", - сказало джерело.
За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми факторами міг стати перевантаження і невірна центрування вантажу літака.
"Літак по суті став некерований і звалився з висоти прийняття рішення перед відходом на друге коло", - сказало джерело.
Відомо, що літак білоруської авіакомпанії "Гродно", що розбився, експлуатувався з 1968 року.
Як відомо, в Росії зазнав аварії вантажний літак АН-12. На його борту було 7 осіб.
Нагадаємо, що на борту літака були українці. Вони загинули, як і інші члени екіпажу.
Також повідомлялося, що з'явилося відео з місця аварії літака АН-12. Його опублікувало МНС Росії.