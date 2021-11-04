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Аварія літака під Іркутськом: стала відома причина

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Росія, Четвер 04 листопада 2021 02:13
Аварія літака під Іркутськом: стала відома причина Фото: відома причина аварії АН - 12 в Росії(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Стала відома причина аварії вантажного білоруського літака Ан-12 під Іркутськом, в результаті якого загинуло 7 осіб. Передбачається, що причиною авіакатастрофи стали погані погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ru.

Джерело, знайоме з ходом розслідування, повідомило виданню, що авіакатастрофу міг спровокувати крижаний дощ.

"Первинні дані - в тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця - говорять на користь версії про обмерзання керма висоти при спробі заходу на друге коло", - сказало джерело.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми факторами міг стати перевантаження і невірна центрування вантажу літака.

"Літак по суті став некерований і звалився з висоти прийняття рішення перед відходом на друге коло", - сказало джерело.

Відомо, що літак білоруської авіакомпанії "Гродно", що розбився, експлуатувався з 1968 року.

Як відомо, в Росії зазнав аварії вантажний літак АН-12. На його борту було 7 осіб.

Нагадаємо, що на борту літака були українці. Вони загинули, як і інші члени екіпажу.

Також повідомлялося, що з'явилося відео з місця аварії літака АН-12. Його опублікувало МНС Росії.

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