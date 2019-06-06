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Крушение катера в Венгрии: украинец ранее протаранил судно в Нидерландах

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 20:03
Крушение катера в Венгрии: украинец ранее протаранил судно в Нидерландах
Фото: арестованный украинец (Bors Online)

Авария произошла в Нидерландах в апреле 2019 года

Украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште (Венгрия) на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе судебного заседанния обвинители сообщили, что получили дополнительную информацию от Евроюста (агентство Евросоюза, имеющее дело с судебными органами), что 64-летний украинец Юрий С. был капитаном судна Viking Idun, которое в апреле текущего года протаранило грузовое судно во время плавания из Антверпена в Гент. В той аварии никто не пострадал.

Прокуроры также отметили, что капитан "удалил данные со своего телефона" после столкновения на Дунае, однако пока не ясно, были ли данные связаны с аварией.

Напомним, 29 мая на реке Дунай в Будапеште произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристами из Южной Кореи. В результате происшествия погибли 28 человек.

Позже Центральный окружной суд Будапешта арестовал гражданина Украины, капитана прогулочного теплохода Viking Sygin, которого обвиняют в столкновении с туристическим катером.

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