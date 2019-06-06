ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 20:03
Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах
Фото: заарештований українець (Bors Online)

Аварія сталася в Нідерландах в квітні 2019 року

Український капітан прогулянкового теплохода Viking Sigyn, який в Будапешті (Угорщина) на Дунаї протаранив туристичний катер Mermaid, раніше був учасником ще однієї аварії в Нідерландах в квітні поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході судового заседанния обвинувачі повідомили, що отримали додаткову інформацію від Євроюсту (агентство Євросоюзу, що має справу з судовими органами), що 64-річний українець Юрій С. був капітаном судна Viking Idun, яке у квітні поточного року протаранило вантажне судно під час плавання з Антверпена в Гент. У тій аварії ніхто не постраждав.

Прокурори також зазначили, що капітан "вилучив дані зі свого телефону" після зіткнення на Дунаї, проте поки не ясно, чи були дані пов'язані з аварією.

Нагадаємо, 29 травня на річці Дунай в Будапешті відбулася аварія туристичного катери, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристами з Південної Кореї. В результаті події загинули 28 людей.

Пізніше Центральний окружний суд Будапешта заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплохода Viking Sygin, якого звинувачують у зіткненні з туристичним катером.

Кількість загиблих під час аварії катера в Будапешті зросла до 11 Аварія туристичного катера у Будапешті: суд заарештував українця
Новини України УгорщинаБудапештаварияукраинец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся