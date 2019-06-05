Число погибших при крушении катера в Будапеште возросло до 11

Фото: на месте крушения катера в Будапеште (из открытых источников)

В среду из Дуная намерены достать затонувший катер

В Венгрии дайверы нашли тела еще двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, в результате число жертв возросло до 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский телеканал M1.

По данным канала, спасатели обнаружили еще одно тело, однако оно еще не идентифицировано, поэтому неизвестно, является ли погибший жертвой кораблекрушения.

Руководитель команды дайверов рассказал, что поиски осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 140 км/ч.

Отметим, ранее, в понедельник, 3 июня, дайверы нашли еще двух погибших пассажиров затонувшего катера.

В среду, 5 июня, из словацкого города Комарно на место происшествия прибудет большой плавучий кран, с помощью которого из реки намерены достать затонувший катер "Русалка".

Напомним, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристами из Южной Кореи.

Позже Центральный окружной суд Будапешта арестовал гражданина Украины, капитана прогулочного теплохода Viking Sygin, который 29 мая столкнулся с туристическим катером.