У разбившегося Boeing ранее были технические неполадки, - Lion Air

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В Lion Air уверяют, что все неполадки были вовремя устранены

У самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, который 29 октября разбился возле берегов Индонезии, ранее были технические неполадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у данного самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарту. По его словам, все проблемы были своевременно устранены. В то же время он отказался уточнить, в чем именно заключались технические проблемы.

Также сообщается, что власти Индонезии пока официально не назвали причину крушения.

Напомним, ранее авиакомпания Lion Air заявила, что лайнер был полностью исправным. Данный самолет ввели в эксплуатацию в августе 2018 года, капитан судна имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот - более 5 тыс.

Отметим, авиакатастрофа в Индонезии стала первой для Boeing нового поколения. Как стало известно, граждан Украины не было в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air. По предварительным данным, на борту находились 189 человек.