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Крупный отель в центре Киева продадут с аукциона

Новости » Экономика     21.05.2020 - 10:59
Крупный отель в центре Киева продадут с аукциона
Фото: Гостиница Днепр (privatization.gov.ua/)

Гостиницей "Днепр" уже заинтересовались ряд потенциальных покупателей

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует объявить аукцион по продаже 100% пакета акций ЧАО "Отель "Днепр" в ближайшие месяцы. Гостиница находится на Европейской площади в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время заканчивается процедура проведения аудитов, в которых ФГИ при поддержке международных доноров привлек известные мировые компании, такие как Cushman & Wakefield (выполняют feasibility study), BakerMcKenzie (юридический аудит), Delta (технический аудит), а также специалистов из Ernst & Young, что уже разработали тизер о'єкту.

"По имеющейся у Фонда государственного имущества Украины информации, предварительную заинтересованность в участии в аукционе по продаже 100% пакета акций ЧАО "Отель "Днепр" выявила целый ряд потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины 4 марта продал на аукционе за 230 млн грн АО "Киевпассервис", предприятие, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Напомним, в феврале 2020 года Алексей Гончарук, занимавший пост премьер-министра, заявил, что Кабинет министров Украины планирует весной провести конкурс по приватизации отеля "Днепр".

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины приватизацияФонд госимуществапродажа
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