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Великий готель у центрі Києва продадуть з аукціону

Новини » Економіка     21.05.2020 - 10:59
Великий готель у центрі Києва продадуть з аукціону
Фото: Готель Дніпро (privatization.gov.ua/)

Готелем "Дніпро" вже зацікавилися низка потенційних покупців

Фонд державного майна (ФДМ) України планує оголосити аукціон з продажу 100% пакету акцій ПрАТ "Готель "Дніпро" у найближчі місяці. Готель знаходиться на Європейській площі у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Як зазначається в повідомленні, наразі закінчується процедура проведення аудитів, до яких ФДМ за підтримки міжнародних донорів залучив відомі світові компанії, такі як: Cushman & Wakefield (виконують feasibility study), BakerMcKenzie (юридичний аудит), Delta (технічний аудит), а також спеціалістів з Ernst & Young, що вже розробили тізер об'єкту.

"За наявною у Фонду державного майна України інформацією, попередню зацікавленість щодо участі в аукціоні з продажу 100% пакету акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» виявила ціла низка потенційних інвесторів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна України 4 березня продав на аукціоні за 230 млн грн АТ "Київпассервіс", підприємство, на балансі якого центральний автовокзал та п’ять автостанцій в Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Олексій Гончарук, який займав посаду прем’єр-міністра, заявив, що Кабінет міністрів України планує весною провести конкурс з приватизації готелю "Дніпро".

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України приватизацияФонд госимуществапродажа
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