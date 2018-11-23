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Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат

Новости » Экономика    23.11.2018 - 16:59
Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат
Иллюстративное фото (flickr/ssu)

Финансовый результат сократился до 208 млрд гривен

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 208,2 млрд грн, что на 29,6 млрд грн (на 14,2%) меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года (237,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2018 года составила 29,2% (за январь-сентябрь 2017 года - 29,7%).

Прибыль составила 378,2 млрд грн, что на 2,6% больше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, однако убытки выросли на 29,9% до 170,0 млрд грн.

Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.

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