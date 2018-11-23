Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат

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Фінансовий результат скоротився до 208 млрд гривень

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-вересень 2018 року становив 208,2 млрд грн, що на 29,6 млрд грн (на 14,2%) менше, ніж за січень-вересень 2017 року (237,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств за січень-вересень 2018 року склала 29,2% (за січень-вересень 2017 року - 29,7%).

Прибуток склав 378,2 млрд грн, що на 2,6% більше порівняно з січнем-вереснем 2017 року, однак збитки зросли на 29,9% до 170,0 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.