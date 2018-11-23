ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат

Новини » Економіка    23.11.2018 - 16:59
Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат
Ілюстративне фото (flickr/ssu)

Фінансовий результат скоротився до 208 млрд гривень

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-вересень 2018 року становив 208,2 млрд грн, що на 29,6 млрд грн (на 14,2%) менше, ніж за січень-вересень 2017 року (237,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств за січень-вересень 2018 року склала 29,2% (за січень-вересень 2017 року - 29,7%).

Прибуток склав 378,2 млрд грн, що на 2,6% більше порівняно з січнем-вереснем 2017 року, однак збитки зросли на 29,9% до 170,0 млрд грн.

Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.

Обсяги будівництва в жовтні зросли на 5,8%, - Держстат Держстат повідомив про відновлення зростання промвиробництва в жовтні
Новини України Державна служба статистикиприбыльфинанирование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся