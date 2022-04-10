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Крупные японские фармкомпании прекратили новые клинические испытания в РФ

Фото: японские фармацевтические компании сокращают деятельность в РФ (takeda.com)
Автор: Владимир Костырин

Японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma прекращают проведения новых клинических испытаний препаратов в РФ из-за международных санкций в связи с вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Nikkei.

Также Takeda прекратила все свои инвестиции в российские проекты, так как столкнулась с проблемами с логистикой и транзакциями из-за введенных западными странами ограничений.

По данным издания, поставки препаратов Takeda и уже проходящие клинические испытания в России будут продолжаться.

Фармкомпания Astellas Pharma не будет набирать новых пациентов для участия в клинических исследованиях в РФ и Украине.

"Россия и Украина имеют большее присутствие, чем Япония, в международных совместных клинических испытаниях, проводимых одновременно в нескольких странах и регионах, и, если перерывы продолжатся, они могут повлиять на график разработки новых лекарств", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в России, но предупредила о трудностях из-за международных санкций.

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Российская ФедерацияЯпонияфармацевтические компании