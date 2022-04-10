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Великі японські фармкомпанії припинили нові клінічні випробування в РФ

Фото: Японські фармацевтичні компанії скорочують діяльність в РФ (takeda.com)
Автор: Володимир Костирін

Японські фармацевтичні компанії Takeda Pharmaceutical і Astellas Pharma припиняють проведення нових клінічних випробувань препаратів у РФ через міжнародні санкції у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Nikkei.

Також Takeda припинила всі свої інвестиції в російські проекти, оскільки зіткнулася з проблемами з логістикою і транзакціями через введені західними країнами обмеження.

За даними видання, поставки препаратів Takeda та клінічні випробування, що вже проходять у Росії, триватимуть.

Фармкомпанія Astellas Pharma не буде набирати нових пацієнтів для участі в клінічних дослідженнях у РФ і Україні.

"Росія та Україна мають більшу присутність, ніж Японія, в міжнародних спільних клінічних випробуваннях, що проводяться одночасно в декількох країнах і регіонах, і, якщо перерви продовжаться, вони можуть вплинути на графік розробки нових ліків", - зазначається в публікації.

Раніше повідомлялося, що Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в Росії, але попередила про труднощі через міжнародні санкції.

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Російська ФедераціяЯпоніяфармацевтические компании