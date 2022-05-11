Крупнейший в Японии НПЗ откажется от закупок российской нефти

Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупок российской нефти из-за войны против Украины. Корпорация занимается поиском альтернативных поставщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

До настоящего времени доля российской нефти в общем объеме закупок Idemitsu Kosan составляла 4%.

"Мы импортировали российскую нефть в прошлом, но мы ясно даем понять, что не собираемся импортировать в будущем", - сказал глава корпорации Сюнъити Кито.

Глава японской корпорации не назвал конкретных сроков отказа от поставок нефти из РФ.