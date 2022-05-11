Крупнейший в Японии НПЗ откажется от закупок российской нефти

Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупок российской нефти из-за войны против Украины. Корпорация занимается поиском альтернативных поставщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
До настоящего времени доля российской нефти в общем объеме закупок Idemitsu Kosan составляла 4%.
"Мы импортировали российскую нефть в прошлом, но мы ясно даем понять, что не собираемся импортировать в будущем", - сказал глава корпорации Сюнъити Кито.
Глава японской корпорации не назвал конкретных сроков отказа от поставок нефти из РФ.
Напомним, ранее Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.
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