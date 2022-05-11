Найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти

Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії Idemitsu Kosan відмовиться від закупівель російської нафти через війну проти України. Корпорація займається пошуком альтернативних постачальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

До теперішнього часу частка російської нафти в загальному обсязі закупівель Idemitsu Kosan становила 4%.

"Ми імпортували російську нафту в минулому, але ми ясно даємо зрозуміти, що не збираємося імпортувати в майбутньому", - сказав глава корпорації Сюн'іті Кіто.

Глава японської корпорації не назвав конкретних термінів відмови від постачання нафти з РФ.