RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти

Фото: найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії Idemitsu Kosan відмовиться від закупівель російської нафти через війну проти України. Корпорація займається пошуком альтернативних постачальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

До теперішнього часу частка російської нафти в загальному обсязі закупівель Idemitsu Kosan становила 4%.

"Ми імпортували російську нафту в минулому, але ми ясно даємо зрозуміти, що не збираємося імпортувати в майбутньому", - сказав глава корпорації Сюн'іті Кіто.

Глава японської корпорації не назвав конкретних термінів відмови від постачання нафти з РФ.

Нагадаємо, раніше Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія