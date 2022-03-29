Крупнейший в мире производитель подшипников остановил завод в России

Крупнейший производитель подшипников в мире и России SKF заявил об остановке своего завода в РФ, который находится в Твери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Telegram-канале .

"SKF владеет крупным заводом в Твери и не делала официальных заявлений по выходу из России (собственно поэтому мы и планировали пикетирование их офиса). Но сейчас нам стало известно, что SKF все-таки остановило свой завод! Снабжение подшипников прекратилось! Об этом на внутреннем портале компании сообщил президент", - заявил Дубилет.

Он также добавил, что подшипники - один из ключевых элементов для производства российских вагонов (в том числе тех, на которых подвозят танки к нашим границам). Также эти детали поставляются на заводы КамАЗ и ГАЗ.

"Эксперты говорят, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца. Кроме SKF, в России есть еще два основных иностранных производителя подшипников - американские компании Amsted Rail и Timken. Эти компании пока также официальных заявлений не делали - активистам в штатах Иллинойс и Огайо приготовиться…" – отметил Дубилет.