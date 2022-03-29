ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найбільший в світі виробник підшипників зупинив завод в Росії

Новость на русском →
Росія, Вівторок 29 березня 2022 05:03
Найбільший в світі виробник підшипників зупинив завод в Росії Фото: виробник підшипників SKF зупинив завод в РФ (skf.com)
Автор: Роман Мирончук

Найбільший виробник підшипників в світі і Росії SKF заявив про зупинку свого заводу в РФ, який знаходиться в Твері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ексміністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета в Telegram-каналі.

"SKF володіє великим заводом в Твері і не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії (власне тому ми і планували пікетування їх офісу). Але зараз нам стало відомо, що SKF все ж зупинило свій завод! Постачання підшипників припинилося! Про це на внутрішньому порталі компанії повідомив президент", - заявив Дубілет.

Він також додав, що підшипники - один з ключових елементів для виробництва російських вагонів (у тому числі тих, на яких підвозять танки до наших кордонів). Також ці деталі поставляються на заводи КамАЗ і ГАЗ.

"Експерти кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилося на 1-2 місяці. Крім SKF, в Росії є ще два основних іноземних виробника підшипників - американські компанії Amsted Rail і Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили - активістам в штатах Іллінойс і Огайо приготуватися... " - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорта" у підсанкційних громадян РФ і Білорусі.

Ми також писали про те, що Росія у відповідь на санкції конфіскувала рідкісні швейцарські годинники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Дмитро Дубілет
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів