Найбільший в світі виробник підшипників зупинив завод в Росії
Найбільший виробник підшипників в світі і Росії SKF заявив про зупинку свого заводу в РФ, який знаходиться в Твері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ексміністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета в Telegram-каналі.
"SKF володіє великим заводом в Твері і не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії (власне тому ми і планували пікетування їх офісу). Але зараз нам стало відомо, що SKF все ж зупинило свій завод! Постачання підшипників припинилося! Про це на внутрішньому порталі компанії повідомив президент", - заявив Дубілет.
Він також додав, що підшипники - один з ключових елементів для виробництва російських вагонів (у тому числі тих, на яких підвозять танки до наших кордонів). Також ці деталі поставляються на заводи КамАЗ і ГАЗ.
"Експерти кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилося на 1-2 місяці. Крім SKF, в Росії є ще два основних іноземних виробника підшипників - американські компанії Amsted Rail і Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили - активістам в штатах Іллінойс і Огайо приготуватися... " - зазначив Дубілет.
Нагадаємо, Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорта" у підсанкційних громадян РФ і Білорусі.
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