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Россия в ответ на санкции конфисковала редкие швейцарские часы

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Москва, Воскресенье 27 марта 2022 19:11
Россия в ответ на санкции конфисковала редкие швейцарские часы Фото: Производственная мануфактура Audemars Piguet (twitter.com/AudemarsPiguet)
Автор: Антон Федорцив

Федеральная служба безопасности России нашла "достойного" противника и конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС с запретом на экспорт в РФ предметы роскоши. В ответ спецагенты ФСБ, по информации Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, изъяли со складов российской фирмы дорогие часы.

Российские правоохранители объяснили конфискацию продукции Audemars Piguet таможенными нарушениями. Но швейцарские власти уверены, что операция "вероятнее всего, была произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции".

Audemars Piguet после инцидента приостановила экспорт в Россию и остановила все розничные сделки на ее территории. МИД Швейцарии заверил в поддержке всех компаний, которые вели бизнес в РФ, а теперь оказались под давлением местных органов. Отдельные случаи, как ситуация с Audemars Piguet, там пока не комментируют.

К слову, российские авиакомпании столкнулись с техническими проблемами из-за западных санкций.

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