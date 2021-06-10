Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил российским хакерам 11 млн долларов

Крупнейший в мире производителя мяса JBS заплатил 11 млн долларов российским хакерам, которые провели атаку на системы корпорации. На момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий.

Об этом сообщается на сайте компании .

Как заявили в пресс-службе корпорации, подразделение компании JBS USA подтвердило, что заплатило выкуп в размере, эквивалентном 11 млн долларов, в ответ на преступную кибератаку.

По словам гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорации решили принять это непростое решение, "чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов".