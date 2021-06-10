Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

Про це повідомляється на сайті компанії .

Як заявили в прес-службі корпорації, підрозділ компанії JBS USA підтвердив, що заплатив викуп у розмірі, еквівалентному 11 млн доларів, у відповідь на злочинну кібератаку.

За словами гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорації вирішили прийняти це непросте рішення, "щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів".