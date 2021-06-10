RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів

Автор: Артур Родивилов

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як заявили в прес-службі корпорації, підрозділ компанії JBS USA підтвердив, що заплатив викуп у розмірі, еквівалентному 11 млн доларів, у відповідь на злочинну кібератаку.

За словами гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорації вирішили прийняти це непросте рішення, "щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів".

Нагадаємо, після атаки російських хакерів фабрики JBS повністю відновили роботу.

Зазначимо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України хакерикібератака