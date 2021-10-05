Крупнейший в истории сбой: сервисы Facebook постепенно восстанавливаются

По словам ее собеседника, работа сервисов постепенно нормализуется, но потребуется "определенное время для их стабилизации".

"Для широкого сообщества людей и представителей бизнеса, которые полагаются на нас: извините. Мы усердно работаем над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что они сейчас возвращаются онлайн. Спасибо за терпение", - сообщили в компании.

Instagram в Twitter сообщил, что социальная сеть работает над возобновлением нормальной работы после масштабного сбоя, произошедшего в понедельник.

Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице Downdetector в Twitter.

Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.