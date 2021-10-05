Facebook возобновил работу соцсетей после сбоя

Соцсеть Facebook и другие ресурсы одноименной компании начали возобновлять свою работу. Сегодня в работе интернет-ресурсов произошел глобальный сбой , который ощущался чуть ли не на всех континентах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Сейчас пользователи снова могут открыть соцсети на своих устройствах, в частности работает лента Facebook и Messenger. Tакже заработал Instagram.

До этого веб-сайты не работали, а приложения выдавали ошибку об "отсутствии интернет-соединения".

Согласно данным мониторинговой группы Kentik, трафик Facebook начал расти, это может быть признаком восстановления.

Однако пользователи ряда других соцсетей и онлайн-сервисов продолжают сообщать о сбое в их работе.