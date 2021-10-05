Facebook возобновил работу соцсетей после сбоя
Соцсеть Facebook и другие ресурсы одноименной компании начали возобновлять свою работу. Сегодня в работе интернет-ресурсов произошел глобальный сбой, который ощущался чуть ли не на всех континентах мира.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сейчас пользователи снова могут открыть соцсети на своих устройствах, в частности работает лента Facebook и Messenger. Tакже заработал Instagram.
До этого веб-сайты не работали, а приложения выдавали ошибку об "отсутствии интернет-соединения".
Согласно данным мониторинговой группы Kentik, трафик Facebook начал расти, это может быть признаком восстановления.
Однако пользователи ряда других соцсетей и онлайн-сервисов продолжают сообщать о сбое в их работе.
Напомним, глобальный сбой задел не только Facebook. РБК-Украина рассказывало, какие сервисы также перестали работать.
Масштабный сбой в работе соцсети длился по всему миру более пяти часов.
Первые сообщения о неполадках в работе приложений появились после 18:37 по киевскому времени. На сбои в работе сервисов жаловались в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке и в Украине.
Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.