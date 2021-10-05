Крупнейший в истории сбой: сервисы Facebook постепенно восстанавливаются
Представитель социальной сети Facebook подтвердил, что ее сервисы медленно восстанавливаются. Однако отметил, что стабилизация работы займет какое-то время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.
По словам ее собеседника, работа сервисов постепенно нормализуется, но потребуется "определенное время для их стабилизации".
"Для широкого сообщества людей и представителей бизнеса, которые полагаются на нас: извините. Мы усердно работаем над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что они сейчас возвращаются онлайн. Спасибо за терпение", - сообщили в компании.
Instagram в Twitter сообщил, что социальная сеть работает над возобновлением нормальной работы после масштабного сбоя, произошедшего в понедельник.
Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.
"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице Downdetector в Twitter.
Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.
Масштабный сбой в работе соцсети длился по всему миру более пяти часов.
Первые сообщения о неполадках в работе приложений появились после 18:37 по киевскому времени. На сбои в работе сервисов жаловались в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке и в Украине.
Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.
Cо списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.