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Найбільший в історії збій: сервіси Facebook поступово відновлюються

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Вівторок 05 жовтня 2021 02:29
Найбільший в історії збій: сервіси Facebook поступово відновлюються Фото: Facebook відновлює роботу після масштабного збою (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Представник соціальної мережі Facebook підтвердив, що її сервіси повільно відновлюються. Однак зазначив, що стабілізація роботи займе якийсь час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

За словами її співрозмовника, робота сервісів поступово нормалізується, але буде потрібно "певний час для їхньої стабілізації".

"Для широкої спільноти людей і представників бізнесу, які покладаються на нас: вибачте. Ми наполегливо працюємо над відновленням доступу до наших додатків і сервісів і раді повідомити, що вони зараз повертаються онлайн. Спасибі за терпіння", - повідомили в компанії.

Instagram в Twitter повідомив, що соціальна мережа працює над відновленням нормальної роботи після масштабного збою, що стався в понеділок.

Сервіс Downdetector, що відстежує функціонування популярних інтернет-ресурсів, назвав збій в роботі соцмережі Facebook наймасштабнішим з коли-небудь зафіксованих.

"Відключення Facebook триває і стало найбільшим, яке ми коли-небудь бачили на Downdetector: понад 10,6 млн повідомлень про проблеми з усього світу", - йдеться в повідомленні.

Сервіс продовжує публікувати повідомлення про проблеми у різних додатків. На цей час, за даними Downdetector, крім найбільших соцмереж і месенджерів, неполадки відзначаються в роботі Netflix, Zoom, Viber, YouTube і Tinder.

Масштабний збій в роботі соцмережі тривав по всьому світу понад п'ять годин.

Перші повідомлення про неполадки в роботі додатків з'явилися після 18:37 за київським часом. На збої в роботі сервісів скаржилися в європейських країнах, в Азії, в Північній і Південній Америці та в Україні.

Головний технолог компанії Facebook Майк Шрепфер повідомив, що фахівці компанії ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем.

Зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

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