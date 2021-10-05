Найбільший в історії збій: сервіси Facebook поступово відновлюються

Представник соціальної мережі Facebook підтвердив , що її сервіси повільно відновлюються. Однак зазначив, що стабілізація роботи займе якийсь час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times .

За словами її співрозмовника, робота сервісів поступово нормалізується, але буде потрібно "певний час для їхньої стабілізації".

"Для широкої спільноти людей і представників бізнесу, які покладаються на нас: вибачте. Ми наполегливо працюємо над відновленням доступу до наших додатків і сервісів і раді повідомити, що вони зараз повертаються онлайн. Спасибі за терпіння", - повідомили в компанії.

Instagram в Twitter повідомив, що соціальна мережа працює над відновленням нормальної роботи після масштабного збою, що стався в понеділок.

Сервіс Downdetector, що відстежує функціонування популярних інтернет-ресурсів, назвав збій в роботі соцмережі Facebook наймасштабнішим з коли-небудь зафіксованих.

"Відключення Facebook триває і стало найбільшим, яке ми коли-небудь бачили на Downdetector: понад 10,6 млн повідомлень про проблеми з усього світу", - йдеться в повідомленні.

Сервіс продовжує публікувати повідомлення про проблеми у різних додатків. На цей час, за даними Downdetector, крім найбільших соцмереж і месенджерів, неполадки відзначаються в роботі Netflix, Zoom, Viber, YouTube і Tinder.