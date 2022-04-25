Крупнейший в Европе порт Роттердам сократил перевалку российских грузов из-за санкций

Крупнейший в Европе порт Роттердам сократил грузооборот 1,5% в первом квартале. Торговля упала из-за воздействия санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2021 году на Россию приходилось 30% импорта нефти через Роттердам, 25% импорта сжиженного природного газа, а также 20% угля.

В порту Роттердама заявили, что еще слишком рано судить о том, насколько упали объемы поставок из России, но "к настоящему времени практически во всех секторах видно влияние санкций и решений отдельных компаний не вести дела с Россией".

В порту заявили, что в марте стало очевидным снижение объемов контейнерных перевозок в Россию, поскольку большинство судоходных компаний прекратили принимать заказы на российские контейнеры, а большинство глубоководных терминалов также приостановили экспорт.

Российские нефть, уголь и газ еще не подпадают под европейские санкции, но некоторые компании, в том числе Shell, прекратили или замедлили ведение бизнеса с российскими компаниями добровольно и до возможных дальнейших санкций.

Порт сообщил, что в первом квартале 2022 года через Роттердам было перевалено 113,6 млн тонн товаров по сравнению со 115,2 млн тонн за тот же период 2021 года.

"Мы ожидаем, что события в Украине и резко ухудшившиеся отношения между Россией и многими другими странами повлияют на объемы грузооборота и в оставшуюся часть года", - заявил генеральный директор Port of Rotterdam Аллард Кастельейн.

Потеря торговли с Россией была частично компенсирована ростом торговли в других странах. "С марта нефтяные компании берут меньше нефти из России", - сказали в порту, отметив, что общий объем импорта сырой нефти практически не изменился и составил 25,5 млн тонн.

Импорт СПГ подскочил на 78% в первом квартале по сравнению с прошлым годом до 2,7 млн тонн.