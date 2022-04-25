Найбільший в Європі порт Роттердам скоротив перевалку російських вантажів через санкції

Найбільший в Європі порт Роттердам скоротив вантажообіг 1,5% в першому кварталі. Торгівля впала через вплив санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2021 році на Росію припадало 30% імпорту нафти через Роттердам, 25% імпорту зрідженого природного газу, а також 20% вугілля.

У порту Роттердама заявили, що ще занадто рано судити про те, наскільки впали обсяги поставок з Росії, але "до теперішнього часу практично у всіх секторах видно вплив санкцій і рішень окремих компаній не вести справи з Росією".

У порту заявили, що в березні стало очевидним зниження обсягів контейнерних перевезень до Росії, оскільки більшість судноплавних компаній припинили приймати замовлення на російські контейнери, а більшість глибоководних терміналів також призупинили експорт.

Російські нафта, вугілля і газ ще не підпадають під європейські санкції, але деякі компанії, в тому числі Shell, припинили або сповільнили ведення бізнесу з російськими компаніями добровільно і до можливих подальших санкцій.

Порт повідомив, що в першому кварталі 2022 року через Роттердам було перевалено 113,6 млн тонн товарів порівняно з 115,2 млн тонн за той же період 2021 року.

"Ми очікуємо, що події в Україні і різко погіршилися відносини між Росією і багатьма іншими країнами вплинуть на обсяги вантажообігу і в решту року", - заявив генеральний директор Port of Rotterdam Аллард Кастельейн.

Втрата торгівлі з Росією була частково компенсована зростанням торгівлі в інших країнах. "З березня нафтові компанії беруть менше нафти з Росії", - сказали в порту, зазначивши, що загальний обсяг імпорту сирої нафти практично не змінився і склав 25,5 млн тонн.

Імпорт СПГ підскочив на 78% у першому кварталі порівняно з минулим роком до 2,7 млн тонн.