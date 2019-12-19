Крупнейший банк Израиля будет ответчиком по иску ПриватБанка к Коломойскому

Один из крупнейших банков Израиля Discount Bank будет ответчиком по иску "ПриватБанка" к олигарху Игорю Коломойскому, который был подан в суд Тель-Авива. Об этом сообщает израильское издание calcalist.co.il.

Издание пишет, что украинское правительство требует 2 млрд шекелей (около 570 млн долларов) от Коломойского, его партнеров и Discount Bank, заявляя об их причастности к мошенничеству и отмыванию средств, которые привели к краху и национализации "ПриватБанка".

В частности, в исковом заявлении, которое было подано в суд Тель-Авива, говорится, что Discount Bank должен был понять, что перечисляемые на счета огромные суммы денег поступили из "токсичных фондов".

Также в исковом заявлении указывается, что Коломойский, который имеет украинское и израильское гражданство, в течение нескольких лет с привлечением ряда лиц в "беспрецедентном масштабе" выводил деньги, нанеся ущерб на крупные суммы. В общей сложности в период с 2007 по 2011 годы на счета Discount Bank было переведено около 1,2 млрд долларов.

В целом же украинская сторона утверждает, что "ПриватБанк" в течение 10 лет до национализации был жертвой сложных схем, которые были инициировании и реализованы акционерами. Также в рамках схем акционеры влияли на выдачу большого количества крупных кредитов компаниям, которые были связаны с руководством банка.

Напомним, Национальный банк Украины исключает возврат ПриватБанка Коломойскому по действующему законодательству. В частности, в законе о гарантировании вкладов физических лиц установлен прямой запрет на возврат прежним владельцам акций банка, который был признан неплатежеспособным и передан новому инвестору.

Отметим, сегодня апелляционный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева, который признал национализацию банка незаконной.