Найбільший банк Ізраїлю буде відповідачем за позовом ПриватБанку до Коломойського

Один з найбільших банків Ізраїлю Discount Bank буде відповідачем за позовом "ПриватБанку" до олігарха Ігоря Коломойського, який був поданий до суду Тель-Авіва. Про це повідомляє ізраїльське видання calcalist.co.il.

Видання пише, що український уряд вимагає 2 млрд шекелів (близько 570 млн доларів) від Коломойського, його партнерів і Discount Bank, заявляючи про їхню причетність до шахрайства та відмивання коштів, які привели до краху і націоналізації "ПриватБанку".

Зокрема, в позовній заяві, яку було подано до суду Тель-Авіва, йдеться, що Discount Bank мав зрозуміти, що на рахункиперераховуються величезні суми грошей, які надійшли з "токсичних фондів".

Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, протягом декількох років із залученням ряду осіб в "безпрецедентному масштабі" виводив гроші, завдавши збитків на великі суми. В цілому в період з 2007 по 2011 роки на рахунку Discount Bank було переведено близько 1,2 млрд доларів.

В цілому ж українська сторона стверджує, що "ПриватБанк" протягом 10 років до націоналізації був жертвою складних схем, які були ініціюванні та реалізовані акціонерами. Також в рамках схем акціонери впливали на видачу великої кількості великих кредитів компаніям, які були пов'язані з керівництвом банку.

Нагадаємо, Національний банк України виключає повернення ПриватБанку Коломойському за чинним законодавством. Зокрема, в законі про гарантування вкладів фізичних осіб встановлено пряму заборону на повернення колишнім власникам акцій банку, який був визнаний неплатоспроможним і переданий новому інвестору.

Відзначимо, сьогодні апеляційний суд переніс на наступний рік засідання по апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав націоналізацію банку незаконною.