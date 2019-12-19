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Крупнейший банк Израиля будет ответчиком по иску ПриватБанка к Коломойскому

Новости » Политика     19.12.2019 - 21:22
Крупнейший банк Израиля будет ответчиком по иску ПриватБанка к Коломойскому
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Discount Bank должен был понять незаконную природу перечисленных средств

Один из крупнейших банков Израиля Discount Bank будет ответчиком по иску "ПриватБанка" к олигарху Игорю Коломойскому, который был подан в суд Тель-Авива. Об этом сообщает израильское издание calcalist.co.il.

Издание пишет, что украинское правительство требует 2 млрд шекелей (около 570 млн долларов) от Коломойского, его партнеров и Discount Bank, заявляя об их причастности к мошенничеству и отмыванию средств, которые привели к краху и национализации "ПриватБанка".

В частности, в исковом заявлении, которое было подано в суд Тель-Авива, говорится, что Discount Bank должен был понять, что перечисляемые на счета огромные суммы денег поступили из "токсичных фондов".

Также в исковом заявлении указывается, что Коломойский, который имеет украинское и израильское гражданство, в течение нескольких лет с привлечением ряда лиц в "беспрецедентном масштабе" выводил деньги, нанеся ущерб на крупные суммы. В общей сложности в период с 2007 по 2011 годы на счета Discount Bank было переведено около 1,2 млрд долларов.

В целом же украинская сторона утверждает, что "ПриватБанк" в течение 10 лет до национализации был жертвой сложных схем, которые были инициировании и реализованы акционерами. Также в рамках схем акционеры влияли на выдачу большого количества крупных кредитов компаниям, которые были связаны с руководством банка.

Напомним, Национальный банк Украины исключает возврат ПриватБанка Коломойскому по действующему законодательству. В частности, в законе о гарантировании вкладов физических лиц установлен прямой запрет на возврат прежним владельцам акций банка, который был признан неплатежеспособным и передан новому инвестору.

Отметим, сегодня апелляционный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева, который признал национализацию банка незаконной.

Апелляционный суд перенес заседание по ПриватБанку
Новости Украины ПриватБанкИзраильИгорь Коломойский
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