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Найбільший банк Ізраїлю буде відповідачем за позовом ПриватБанку до Коломойського

Новини » Політика     19.12.2019 - 21:22
Найбільший банк Ізраїлю буде відповідачем за позовом ПриватБанку до Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Discount Bank мав зрозуміти незаконну природу перерахованих коштів

Один з найбільших банків Ізраїлю Discount Bank буде відповідачем за позовом "ПриватБанку" до олігарха Ігоря Коломойського, який був поданий до суду Тель-Авіва. Про це повідомляє ізраїльське видання calcalist.co.il.

Видання пише, що український уряд вимагає 2 млрд шекелів (близько 570 млн доларів) від Коломойського, його партнерів і Discount Bank, заявляючи про їхню причетність до шахрайства та відмивання коштів, які привели до краху і націоналізації "ПриватБанку".

Зокрема, в позовній заяві, яку було подано до суду Тель-Авіва, йдеться, що Discount Bank мав зрозуміти, що на рахункиперераховуються величезні суми грошей, які надійшли з "токсичних фондів".

Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, протягом декількох років із залученням ряду осіб в "безпрецедентному масштабі" виводив гроші, завдавши збитків на великі суми. В цілому в період з 2007 по 2011 роки на рахунку Discount Bank було переведено близько 1,2 млрд доларів.

В цілому ж українська сторона стверджує, що "ПриватБанк" протягом 10 років до націоналізації був жертвою складних схем, які були ініціюванні та реалізовані акціонерами. Також в рамках схем акціонери впливали на видачу великої кількості великих кредитів компаніям, які були пов'язані з керівництвом банку.

Нагадаємо, Національний банк України виключає повернення ПриватБанку Коломойському за чинним законодавством. Зокрема, в законі про гарантування вкладів фізичних осіб встановлено пряму заборону на повернення колишнім власникам акцій банку, який був визнаний неплатоспроможним і переданий новому інвестору.

Відзначимо, сьогодні апеляційний суд переніс на наступний рік засідання по апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав націоналізацію банку незаконною.

Апеляційний суд переніс засідання по ПриватБанку
Новини України ПриватБанкІзраїльІгор Коломойский
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