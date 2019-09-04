На найбільших трасах звузять смуги руху

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Звуження смуг сприятиме підвищенню безпеки руху на швидкісних трасах

Змінами у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах (дорогах І категорії) при їх новому будівництві - до 3,5 м замість 3,75 м. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначили в міністерстві, норми почали діяти з 1 вересня 2019 року і сприятимуть підвищенню безпеки руху на нових швидкісних трасах.

Крім цього, встановлено нову ширину зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій (І-ІІ категорій) - 3 м замість 2,5 м. А також сучасні та більш безпечні вимоги до проектування горизонтальних та вертикальних кривих, які дозволяють проектувати гірські та інші траси на складних ландшафтах з кращою видимістю.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2019 року в Україні вводиться обов’язкова вимога - облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці для зниження швидкості руху.