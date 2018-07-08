Крупнейший спонсор Brexit встречался с послом России 11 раз, - The Guardian

Встречи состоялись перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, и после него

Крупнейший спонсор Brexit, миллионер Аррон Бэнкс не менее чем 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, встречи состоялись перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, и в течение двух месяцев после него.

В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но неизвестно, были ли они приняты.

Также в издании отметили, что в последние годы Бэнкс утверждал, что встреча с послом была только одна, "во время ланча с выпивкой", но The Observer выяснила что встречи были неоднократными.

После этого Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом "два или три раза", а на прошлой неделе после публикации в New York Times признался в четвертой встрече.

The Observer привел доказательства еще семи встреч, но Бэнкс это никак не прокомментировал.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет британского парламента по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию за Brexit, относительно его контактов с российскими чиновниками.