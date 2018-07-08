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Найбільший спонсор Brexit зустрічався з послом Росії 11 разів, - The Guardian

НовиниСуспільство    08.07.2018 - 15:15
Фото: Аррон Бенкс (twitter.com/arron_banks)
Фото: Аррон Бенкс (twitter.com/arron_banks)

Зустрічі відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і після нього

Найбільший спонсор Brexit, мільйонер Аррон Бенкс не менш ніж 11 разів зустрічався з послом Росії Олександром Яковенком. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляє видання, зустрічі відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і протягом двох місяців після нього.

У документах, які запропонувала перевірити газета The Observer, йдеться, що російське посольство зробило ще чотири запрошення, але невідомо, чи були вони прийняті.

Також виданні відзначили, що в останні роки Бенкс стверджував, що зустріч з послом була лише одна, "під час ланчу з випивкою", але The Observer з'ясувала, що зустрічі були неодноразовими.

Після цього Бенкс розповів парламентської комісії, що зустрічався з послом "два або три рази", а минулого тижня після публікації в New York Times зізнався в четвертій зустрічі.

The Observer навів докази ще семи зустрічей, але Бенкс це ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комітет британського парламенту з питань медіа допитає мільйонера Аррона Бенкса, який спонсорував кампанію за Brexit, щодо його контактів з російськими чиновниками.

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Теги публікації: Російська Федерація, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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