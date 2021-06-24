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На крупнейших предприятиях Кривого Рога оценят состояние экологической безопасности

Автор: Юлия Струк

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в Кривом Роге проведут оценку состояния экологической безопасности на всех крупнейших промышленных объектах. Первая проверка уже началась.

Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

Ряд комиссионных обследований предприятий, которые являются топ-загрязнителями города, проведут с участием представителей Офиса Госэкоинспекции, управления экологии Криворожского городского совета, исполкомов районных в городе советов, Госпродпотребслужбы, а также общественных организаций.

Во время мероприятий проконтролируют соблюдение природоохранного законодательства на промышленных площадках объектов.

"Первая проверка уже началась - это обследование ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат". Предприятие входит в число крупнейших образователей промышленных отходов в Украине", - отметил Малеваный.

На предприятии проверят эффективность выполнения мероприятий по пылеподавлению на территории промышленной площадки, хвостохранилищ, шламонакопителей, отвалов, открытых складов и на автомобильных дорогах.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров решил запустить Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге.

Как писало РБК-Украина, в июле 2019 года СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге.

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Кривой РогГосэкоинспекцияэкология