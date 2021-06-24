RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На найбільших підприємствах Кривого Рогу оцінять стан екологічної безпеки

Автор: Юлія Струк

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що у Кривому Розі проведуть оцінку стану екологічної безпеки на всіх найбільших промислових об’єктах. Перша перевірка уже розпочалася.

Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.

Низку комісійних обстежень підприємств, які є топ-забруднювачами міста, проведуть за участі представників Офісу Держекоінспекції, управління екології Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад, Держпродспоживслужби, а також громадських організацій.

Під час заходів контролюватиметься дотримання природоохоронного законодавства на промислових майданчиках об’єктів.

"Перша перевірка вже розпочалась - це обстеження ПРАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство входить до переліку найбільших утворювачів промислових відходів в Україні", - зазначив Мальований.

На підприємстві перевірять ефективність виконання заходів з пилопридушення на території промислового майданчика, хвостосховищ, шламонакопичувачів, відвалів, відкритих складів та на автомобільних шляхах.

Нагадаємо, у січні 2020 року Кабінет міністрів вирішив запустити Офіс контролю викидів в атмосферу в Кривому Розі.

Як писало РБК-Україна, у липні 2019 року СБУ завела справу за забруднення навколишнього середовища в Кривому Розі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігГосэкоинспекцияэкология